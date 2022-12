“Uno no tiene por qué saberlo todo en la vida”: Mary Méndez dejó tremenda enseñanza

Mary Méndez, aparte de ser conocida como una de las mejores presentadoras de entretenimiento, también lo es por ser tan entregada al deporte, tener su propia empresa de productos saludables y llevar una vida completamente fit. Dicha faceta solamente la suele mostrar en sus redes sociales, en donde muestra sus entrenamientos y su alimentación.

A pesar de que a muchas personas, el trabajo de ella no les parezca del todo bien, sobre todo porque tiene que hablar de la vida de las personas. Algunas veces, dichos comentarios pueden terminar en problemas o polémicas en redes sociales, pero después de tantos años, Mary asegura que tiene ya callo para enfrentar las diferentes críticas que constantemente le caen.

Sin embargo, una faceta que si puede convencer más a las personas, es esta Mary ejercitada, que aparte de mostrar una buena alimentación, siempre tiene diferentes palabras que ayudan a los seguidores. En esta oportunidad, mientras ella estaba terminando su rutina de ejercicios en el gimnasio, decidió dirigirse a todos los que están llegando nuevos a entrenar y no conocen muy bien las máquinas.

“Utilizar las máquinas por primera vez puede resultar intimidante porque hay gente que no tiene por qué saber usarlas. Hay máquinas que son un camello, por ejemplo, esta que tengo acá atrás, muchas personas se le acercan, pero no las saben usar, entonces no les dé pena, no les dé miedo, uno no tiene por qué saberlo todo en la vida” afirmó la presentadora.

Muchos seguidores de Mary la admiran y la siguen precisamente es por su personalidad versátil, sobre todo porque cada mañana tiene una reflexión diferente para muchas situaciones en la vida.