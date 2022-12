“Sigue tu vida, yo sigo la mía”: Mary Méndez habría mandado tremenda indirecta

Mary Méndez es una de las presentadoras de entretenimiento más queridas y admiradas por la capacidad de ser ‘frentera’ en muchas ocasiones y no tener pena de decir las cosas cuando necesita. No por nada, es una de las mejores en el programa de ‘La Red’, en donde muchas veces resultan hasta peleando por no estar de acuerdo con el otro.

Pero la vida de Mary Méndez no se resume allí, sino que de hecho, la presentadora también tiene su línea de alimentos fit, sus recetas y sus ejercicios, cosa que no puede faltar en su día a día. En medio de uno de sus entrenamientos en cicla estática, la presentadora no perdió a oportunidad para hablar de ciertos aspectos de la vida, entre ellos, la consciencia y el cambio constante que tiene el ser humano.

“Esta es mi verdad, de cómo yo veo el mundo en estos momentos según mi nivel de consciencia y tú debes crear la tuya también y no te tiene por qué incomodar el nivel de consciencia de la otra persona o la reacción de la otra persona. Simplemente está en un nivel de consciencia diferente al tuyo. Y de ahí viene el ‘no nos podemos ofender’ porque cada quién opina desde su lado laborar, personal, etc. Yo me genero inofendible. Eso es un super poder, eso genera empatía, sigue tu vida y yo sigo la mía, sin tener que estar chocándonos” terminó por decir la presentadora.

Ante esto, muchas personas que la admiran se quedaron sorprendidos, pero no precisamente porque esté peleando con alguien, sino porque sus palabras pueden llegar a ser muy sabias en ciertas oportunidades de la vida.