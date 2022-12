¿Juntos para fin de año? Carolina Cruz reveló los planes que tiene con Lincoln en estas fiestas

Carolina Cruz es una reconocida presentadora, empresaria y modelo, quien actualmente se le ha visto como una de las principales caras de ‘Día a Día’. Sin dejar de lado, que suele ser muy activa en sus redes sociales, en donde no pasa desapercibido cualquier detalle de su vida y en donde sus hijos suelen ser los principales protagonistas, en especial, su hijo Salvador, quien se ha ganado el corazón de sus seguidores.

Teniendo en cuenta la temporada navideña, la caleña es la portada de la revista 15 minutos, en donde no solo posó con sus dos pequeños. Si no que también reveló algunos detalles y agüeros para esta navidad. Sin embargo, no pasó desapercibido el lugar donde pasarán navidad y año nuevo, teniendo en cuenta que hace algunos meses se conoció su separación con el actor Lincoln Palomeque.

La presentadora indicó que por esas fechas estará en Miami, compartiendo con su hermano y sus sobrinos. Asimismo, agregó que Lincoln también estará presente en algunas de las celebraciones, pues es el papá de Matías y Salvador. Carolina también aprovechó la labor que ha tenido el actor con sus hijos, ya que resaltó que Palomeque ha sido un papá muy presente a pesar de que se encuentren separados.

Asimismo, Cruz aseguró que esta es una navidad muy esperada, pues su hijo Salvador ya está un poco más grande y así puede disfrutar de cada uno de los detalles, entre esos, compartir en familia, disfrutar de la cena y ver las principales decoraciones que tendrán las calles y en su hogar.

Asimismo, indicó que algunos de sus agüeros para recibir el nuevo año son la ropa interior color amarillo, para la buena suerte. Llenar de lentejas sus bolsillos, pero, salir corriendo con las maletas ya no lo hace, pues, prefiere estar en casa y compartir con sus hijos el mayor tiempo posible.

Cruz indicó que la tradición, que no puede faltar, es arrodillarse y darle gracias a Dios por cada una de las cosas tanto buenas como negativas que le han pasado, ya que cada una de estas le ha dejado una lección para su vida.