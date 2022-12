Gusi no pudo parar de llorar durante una presentación ¿Qué recordó el cantante para ponerse así?

La Descarga es uno de los programas más vistos en la actualidad en las noches de la televisión colombiana, las historias y el talento de los participantes hacen que tanto los televidentes como los mismos integrantes del programa se llenen de sentimiento y rían y lloren con cada nueva presentación de los exconcursantes de La Voz, Yo me llamo y A otro Nivel. El programa ha entrado en una nueva etapa, en donde los escogidos por cada mentor deben cantar con ellos para así ser los 10 finalistas de cada equipo, ya que actualmente hay 11 por selección.

En la primera presentación de esta nueva etapa el encargado de abrir los shows fue Jair Santrich, que cantó junto a su mentora Maía la canción ‘Recuérdame’, muy recordada por ser el tema principal del tema principal de la película ‘Coco’ de Disney, además por ser muy sentimental y hacer que todas las fibras se muevan al traer a la mente a personas que no están cerca, físicamente o porque han fallecido.

Durante toda la presentación musical se pudo ver a Gusi muy triste llorando sin cesar, desde que empezó a sonar la música interepretada por un grupo de mariachis en vivo, el mentor no podía contener las lágrimas y constantemente se las secaba de su cara o se tapaba su rostro y se acurrucaba mostrando lo triste que estaba.

Al terminar le preguntaron por qué la canción lo tocaba tanto y con la voz entre cortada intentó explicar, pero no lo logró, finalmente cuando pudo hablar, dijo “me acuerda de una persona que ya no está conmigo que es quien precisamente me enseñó a tocar la guitarra” la persona la persona a quien se refería se llama Mario, que al recordarlo nuevamente lo hizo romper en llanto. Santiago entonces intervino diciendo que seguramente Mario está muy orgulloso de él, por ser un músico tan talentoso y ser uno de los “mejores guitarristas” que hay en la escena musical.