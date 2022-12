“Nos jodimos”: Santiago Cruz al escuchar a Maía cantar vallenato con participante en ‘La Descarga’

El reality de canto ‘La Descarga’ inició con varias críticas de por medio debido a la polémica participación de Marbelle y seguidamente, por el contenido del programa. Sin embargo, ha logrado ocupar el primer puesto como el más visto noche a noche en Colombia, pues los televidentes aseguran que han podido volver a escuchar a sus participantes favoritas de realities anteriores.

Esta noche del miércoles 30 de noviembre los mentores buscaron ganarse las mejores voces para cada uno de sus equipos. En esa oportunidad el turno para Luis Ma, quien interpretó ‘Amarte más no pude’ de Diomedes Díaz. Si bien, el participante quiso irse con Gusi desde los camerinos con Carlos Calero, quien terminó oprimiendo, el botón fue la artista Maía.

Ante la emoción, el participante no dudó en agradecerle por haberle escogido. Sin embargo, no dudo en relatar que su elección iba por Gusi teniendo en cuenta que se acopla a su género musical y lo admira como artista. Y es que Gusi también demostró tristeza al no haberse quedado con el participante.

Pero, no se quedó con las ganas de interpretar uno de sus temas en compañía de Luis Ma, ambos cantaron uno de los éxitos del mentor y causaron alegría entre quienes se encontraban allí y fue allí, donde el participante también logró cumplir uno de sus sueños.

Posteriormente, Maía decidió sacar sus dotes en el mundo vallenato, en donde cantó una canción de este género. Aunque se llevó varios aplausos también entre risas, Santiago aseguró: “Nos jodimos con ese abrebocas de Maía”. A pesar de sus declaraciones, la artista se mostró emocionada por haber completado su equipo con Luis Ma y el gusto que tiene por el vallenato.

Asimismo, el concursante aseguró que esperaba llegar muy lejos dentro de la competencia y que este pudiera ser una etapa llena de experiencias gratificantes, las cuales logren enriquecer su carrera en el mundo musical.