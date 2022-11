Aida Victoria Merlano se salvó así de un atraco ¿Lo haría?

Muchos habrán esperado a que Aida Victoria Merlano aplicase alguna de las técnicas de defensa personal femenina, esas en la que las mujeres aprovechan la fuerza del agresor para usarla a su favor y salir airosa de cualquier situación de riesgo.

Puede leer: ¡Se descontroló! Aida Victoria Merlano y WestCOL revelaron lo que les gusta hacer en la cama

Sin embargo, en el caso de la creadora de contenido e influencer Aida Victoria Merlano es todo lo contrario, ya que ha decidido no solo pedir educación a su victimario, sino además de usar la tristeza a su favor para hacer del drama una gran arma de defensa en un video sumamente divertido, que seguramente llama a la empatía del ladrón.

En la recreación del mismo ella viene caminando por un sendero de uno de los barrios colombianos cuando es interceptada por el ladrón quien de inmediato le exige que se despoje de los lujos y se los entregue. Ante esto Aida Victoria Merlano no perdió tiempo y de una vez increpó en medio de reclamos.

“Pero ¿por qué me ultraja? ¡Qué falta de educación! Usted pide las cosas y se le entregan. Primero mi ex y ahora tú, ustedes los hombres son una mier… Usted no sabe todo lo que he tenido que vivir hoy, todo lo que me ha tocado pasar, esa falta de educación, vi a mi ex con otra”

— Aida Victoria Merlano