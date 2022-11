“Porque me da la gana”: Mateo Carvajal explicó por qué siempre usa un collar de perlas

Mateo Carvajal finalmente rompió el silencio y le comentó a sus seguidores el significado detrás del collar de perlas que suele llevar en la mayorías de sus fotos y videos, dejando ver que más allá de ser un simple accesorio, realmente guarda un detalle significativo para él y alguien especial en su vida.

El atleta ha estado distraído los últimos días, pasando algunos días libre con su novia por Europa, paseando por lugares turísticos y disfrutando del ambiente. Además, varias pistas también apuntan a que la pareja terminó de comprometerse durante este viaje.

Puede leer: Mateo Carvajal y Stephanie Ruíz en posible boda desde París (publimetro.co)

Y si bien aún no se confirma que el joven estuvo llevando un anillo de compromiso durante su travesía europea, sí ha dejado ver que es amante de la joyería destacada. Y un ejemplo de esto es el collar de perlas con el que se ha visto posando en más de una oportunidad, algo que se vuelve evidente en sus publicaciones de Instagram.

Y tal parece que varios de los seguidores de Mateo Carvajal han estado intrigados por la curiosa elección que tomó para adornar su cuello, al punto de que el influencer decidió dedicar una historia exclusivamente a explicar el significado detrás de esta prenda.

Lea también: ¿Sin dinero? Mateo Carvajal se quejó de que su novia no le dio un regalo de cumpleaños

“Me da una vergüenza hacer esta historia porque es para peladas que son super grandes”, comenzó Mateo Carvajal. “¿Ustedes no saben todo lo que me escriben porque no me bajo este collarcito de perlas? ¿Saben qué significa esto?”.

Seguidamente aprovechó la oportunidad para explicar que el collar tiene un gran significado para él, ya que su representación le aporta un detalle muy importante a su relación con Salvador: “mi hijo cree que estos son dientes de tiburón. Entonces siempre que yo hablo con él, él me las mira. Cuando estoy con él, él se las pone, y él se siente así como con una propiedad y con una fuerza como si fuera un tiburón”.