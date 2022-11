¿Sin dinero? Mateo Carvajal se quejó de que su novia no le dio un regalo de cumpleaños

Mateo Carvajal publicó en su cuenta de Instagram que su novia, Stephanie Ruíz, no tomó muy en cuenta su cumpleaños, revelando que pasaron varias horas y la empresaria no se había reportado con ningún regalo, solo un par de felicitaciones. A propósito de esto, el joven dio un cómico discurso que terminó de manera inesperada, tanto para él, como para sus seguidores.

El atleta estuvo compartiendo varias fotos y videos de todas las personas que se acordaron de su cumpleaños, mostrando diversas publicaciones de amigos cercanos, incluso un tierno clip en donde su hijo Salvador usa una guitarra para dedicarle una serenata.

Puede leer: ¡Golpe bajo! Así se burló Mateo Carvajal de Juan Duque por no tener novia

Pero entre esta serie de posts se notó la ausencia de su novia. Es por eso que Mateo Carvajal aprovechó el momento para denunciar que hasta altas horas de la tarde su novia no se había reportado con ningún tipo de regalo de cumpleaños, sintiéndose indignado por la situación.

“Creo que la flaca se está quedando sin plata. Pues sí, hoy me felicitó, y que ‘Dios te bendiga y que los cumplas feliz’. Y yo por dentro como que: ‘¿qué me ira a dar de regalo?’”, dijo el joven en sus historias. “No me ha dado nada, y eso lo hace pensar a uno un montón de cosas, replantear un montón de cosas”.

Lea también: “Parece un machetazo mal dado”: Mateo Carvajal sorprendió a sus seguidores con un nuevo look

Seguidamente, Mateo Carvajal jugó con la idea de que su novia le diera un regalo “en especie”, comentando que se sentiría más indignado si Ruíz apareciera con esa propuesta, ya que para él ese tipo de trato lo hace sentir “como un objeto”.

Pero en un giro inesperado, el deportista cuenta que parece que la empresaria sí tiene un regalo entre manos para él. Y si bien no era lo que esperaba, igual lo aceptará, aunque con mucho pesar.

“Yo creo que me van a llevar a un motel. Pero yo me voy a hacer el sorprendido porque yo la escuché hablando por teléfono dizque: ‘ya tenemos lista la suite’. Y voy a aceptar, pero que no lo coja de rutina. Voy a ir por hoy”, dijo el deportista en tono cómico.