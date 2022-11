Marcela Reyes dice que se mostrará tal cómo es sin engañar a la gente

Marcela Reyes ya no usará filtros de las redes sociales Foto: Instagram @marcelareyespv

Una nueva Marcela Reyes ha aparecido en las redes sociales o al menos eso es lo que ha quedado claro tras una de sus en su Instagram, pues la conocida como “Reina de la Guaracha” ha anunciado los cambios que está implementando en su vida.

La DJ ha enfatizado en que prescindirá del uso de filtros que están disponibles en las aplicaciones y que se mostrará tal cual como es, para que así

“Estoy super anti filtro, yo me fui a un viaje muy importante, regresé, y regresé tan cambiada que hasta quise deshacérseme de los filtros, porque es que hasta en eso, hasta en eso estamos engañando a la gente ocultando tantas imperfecciones que podemos tener”, dijo en primera instancia la “Reina de la Guaracha”.

Seguidamente mostró a detalle cada una de las que considera imperfecciones acercando su rostro a la cámara del teléfono y así dejar constancia de cada cosa de la que habla en la historia de su Instagram que fue recopilada por una cuenta dedicada al espectáculo colombiano.

“Por ejemplo yo tengo unas pequitas y yo a esas pequitas las amo. Y bueno, estoy en el proceso de soltarme de filtros, no quiero filtros, no quiero verme yo con filtros. Ojalá que esté pensamiento que tenga me dure muchísimo y lo pueda seguir sosteniendo porque estoy dichosa, o sea estoy encantada aceptándome, en este proceso de aceptación conmigo misma”, finalizó.

Más allá de la decisión de Marcela Reyes

Los filtros en redes sociales son virtuales y distorsionan la realidad configurando un nuevo estándar de belleza. Un ideal inalcanzable que se aleja de la naturalidad y se acerca a los estereotipos que sí están naturalizados.

Un filtro permite integrar elementos virtuales en el mundo real e interactuar con estos contenidos. Este es el contenido de realidad aumentada más utilizado actualmente, ya que redes sociales como Instagram han conseguido popularizar el uso de los mismos a través de influencers y los propios usuarios.