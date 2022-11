¡De cuidado! Pipe Bueno reveló que casi sufre un accidente mientras cuidaba a su hijo

Pipe Bueno le confesó a sus seguidores que durante sus primeros días como papá casi tiene un accidente mientras cuidaba a su hijo Máximo, revelando que si bien no llegó a ocurrir nada serio, el descuido pudo haber terminado en una situación bastante seria.

A finales de octubre, el cantante sumó a su familia un nuevo bebé y ha estado explorando nuevamente la etapa de paternidad de las primeras semanas, contando que ha pasado algunas noches complicadas por el horario de sueño del niño, además de todos los cuidados y atenciones que demanda un recién nacido.

Y a propósito de que se quedó cuidando a sus hijos mientras su pareja, Luisa Fernanda W no estaba en casa, el joven decidió abrir una caja de preguntas en su cuenta de Instagram para que los papás le comentaran las experiencias más curiosas que enfrentaron al cuidar a sus hijos por su cuenta.

Inspirado por el comentario de un seguidor, Pipe Bueno narró que cuando estaba cuidando a Maximo casi ocurre un accidente que pudo haberse convertido en algo serio: “una vez con Máximo, cuando lo estaba recién bañando las primeras veces, se me resbaló y lo llegué a coger como de un pie. Casi se me cae, pero no se cayó”.

La vez que sí terminó en una caída

A pesar que en la experiencia del baño Pipe Bueno pudo arreglárselas para evitarle un golpe a su hijo, más adelante, a propósito de otra experiencia compartida por uno de sus seguidores, el cantante confesó que en una oportunidad Máximo sí llegó a tocar el suelo.

“Yo llegué trasnochado de cantar y Lu estaba ocupada, y me dejó al niño un momentico. Yo estaba trasnochado y lo recibí, le dije: ‘claro, claro’, y lo abracé y me profundicé cuando ‘pam’, se cayó mi enano Máximo. Pero no pasó nada, gracias a Dios”, confesó Bueno.