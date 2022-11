“La nostalgia la embargó”: así lucía Daniela Álvarez cuando tenía 18 años

Daniela Álvarez generó muchos comentarios de apoyo en redes sociales cuando se supo la dificultad de salud que tuvo que enfrentar hace algunos años. Luego de una operación, Daniela tuvo que empezar una nueva vida desde cero, pero que ha sido el motor para demostrar de qué está hecha. Sin embargo, es normal que ella recuerde con nostalgia cómo era su vida, antes de perder su pierna.

Recordemos que hace algunos años, la presentadora tuvo que tomar la decisión de quitar su pierna, pues la circulación que estaba presentando no era la correcta, por ende, no podía caminar. Para muchos, esta decisión habría sido impensable, pero la presentadora demostró toda su fortaleza tomando una nueva vida.

¿Por qué es tan duro tomar esta decisión?, no solo se trata las cosas básicas como caminar, hacer deporte, etc, sino que Daniela, en sí, era una mujer muy activa, sobre todo por el baile, que era una de las cosas que más compartía en sus redes sociales, incluso llegando a ser parte de una academia de baile, ser parte de hasta canciones de champeta.

Es precisamente esto lo que ha recordado Daniela, quien compartió en sus redes sociales videos de cuando ella bailaba y practicaba con su movilidad al 100. Además de eso, compartió una foto de cuando tenía 18 años que fue lo que se llevó la atención de varios.

A pesar de que ella lo hizo con un emoji de risa, muchos afirmaron que la presentadora lo había hecho con un poco de nostalgia, sobre todo porque se veía demasiado bella y saludable, no porque ahora no lo fuera, sino porque en ese momento, muchas cosas no habían pasado en su vida respecto a su salud tanto mental como física.

Aún así, Daniela ha revelado que en su corazón no hay dudas ni resentimientos por lo que ha tenido que enfrentar.