La hija de Marbelle defendió a su mamá y confesó que los comentarios la hieren

Marbelle es una persona que genera emociones encontradas. Ahora, con su participación cono jurado en ‘La Descarga’, muchos aseguran que al final no les cae tan mal como lo pensaron. Sin embargo, otros no pueden olvidar los comentarios que la cantante hizo en redes sociales respecto a Francia Márquez y Gustavo Petro.

No solo se trata de que no tenga las mismas opiniones que todo el mundo, es decir, que apruebe las propuestas o que no este acuerdo con el movimiento, sino que algunos usuarios en redes sociales la han llamado racista, sobre todo por el comentario despectivo que le dijo a la Vicepresidente, que luego tuvo que retractarse.

Ante esto, tanto Marbelle como su familia, han tenido que sufrirla consecuencias de sus actos, por eso mismo, Rafaella decidió hablar de su madre en una entrevista con ‘Lo Sé Todo’.

Rafaella defiende a su mamá Marbelle frente a las críticas

En medio de la entrevista, la bella chica afirmó que ella entendía que no a todo el mundo le cayera bien su madre, sobre todo porque todos tienen una opinión diferente frente a muchas situaciones en la vida, como por ejemplo la política. Sin embargo, no estaba de acuerdo con los malos comentarios que le hacían, pues la diferencia de pensamiento se debería respetar.

Además de eso, aseguró que ya estaban acostumbradas a recibir malos comentarios, pero uno que otro, que si era muy subido de tono, les tocaba muy duro el corazón. Sin embargo, trataban todo el tiempo de ser muy fuertes.

Y es que no debe ser nada fácil ser una de las personas públicas más criticadas y odiadas en Internet, pero tanto Rafaella como Marbelle, han encontrado la manera de cuidar su salud mental.