Actriz colombiana confiesa que “odiaba la idea de ser madre” y ahora tiene un bebé

La idea de ser madre es algo que cada vez es menos usual en las nuevas generaciones porque tienen otros planes para su vida, anteriormente lo tradicional no era solo ser madre, sino tener muchos hijos y tener un rol diferente en la familia, con el paso de los años eso ha cambiado y las mujeres buscan cosas diferentes en las que no incluyen en sus planes la maternidad, dando prioridad a estudios, viajes, proyecto laboral, emprendimientos, etc.

Esto precisamente le pasó a la actriz colombiana Katherine Escobar, quien ha sonado mucho en los últimos días por darle vida al personaje de ‘la chiqui’ en la nueva novela del canal Caracol ‘Los Briceño’, la artista fue invitada en la mañana del 29 de noviembre a Día a Día, el programa matutino del canal para contar un poco de su vida y de la producción televisiva en la que ahora está.

Entre los temas que abordaron en el programa llegaron al del bebé de la artista que tiene apenas unos meses de nacido, Escobar contó que está profundamente enamorada de su pequeño, pero que antes de decidir ser madre literalmente “odiaba” la idea de ser madre, a lo que Iván Lalinde, uno de los prsentadores le dijo que no estaba en sus planes, y la actriz le enfatizó, que ella odiaba pensar en ser madre, en la idea de cambiar pañales o de tener que darle su tiempo a otra persona por encima de ella.

Pero en un momento de su vida eso cambió, conoció a su pareja, decidieron casarse y de una forma muy entregada y consciente decidieron ser padres y ahora los dos están muy enamorados del pequeño Leví, algo que la actriz demuestra en su perfil de Instagram en donde ella misma se califica como ‘mamá intensa’ porque le encanta estar con su hijo y comparte muchas fotos con él compartiendo todos los días.