Carla Giraldo encendió la imaginación de sus seguidores con estas fotos que pusieron a más de uno a fantasear

Desde que apareció en la novela ‘Me llaman Lolita’, Carla Giraldo se robó el corazón de muchas personas que además de su talento en las artes escenicas alaban su innegable belleza. La paisa ha participado en diferentes novelas y series nacionales e internacionales, como ‘Las muñecas de la mafia’ y ‘La ley del corazón’, gracias a su talento y belleza es imposible que pase desapercibida y se ha ganado un lugar en el mundo del espectáculo.

Gracias a su participación en ‘Master chef’ 2021 volvió a ponerse en el radar del público colombiano gracias a sus destrezas gastronómicas que la llevaron a ganarse el concurso de cocina, además sus declaraciones y forma de actuar polémica durante todo el reality hicieron que generara amores y odios, basta con recordar su popular frase ‘los voy a sacar a todos’.

Carla sabe la belleza física que tiene y muy a su modo, sin prejuicios ni poner peros comparte en sus redes sociales publicaciones en las que se le puede ver ligera de ropa posando muy sensual y demostrando porque es la fantasía de muchas personas que no pueden ignorar su innegable belleza. En Instagram se sabe que son muy estrictos con el tema de la censura, si detectan algún contenido que puedan considerar que no cumple sus normas y lo quitan, o en ocasiones hasta bloquean las cuentas.

Pero Carla no ha tenido que pasar por estos incómodos momentos para su fortuna y la de sus seguidores que pueden seguir viendo sus videos y fotos. Hace unas horas la paisa compartió dos fotos en las que se ve muy sexy sentada al borde de un sofá, los comentarios no se hicieron esperar, algunos de ellos son “Sencillamente hermosa y encantadora”, “Femme fatale”, “Como un buen vino”, entre muchas decénas más a los cuales no podia faltarles el emoji de fuego y de carita enamorada.