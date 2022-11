Marcela García se pronunció luego de supuesta infidelidad por parte de su esposo

Marcela García es reconocida en redes sociales por su contenido gracioso y a veces hasta polémica. Una de las cosas por las que se le reconocía, era la relación con su esposo Sergio Chams, ya que los dos siempre habían mostrado aspectos de su relación y la buena convivencia que tenían. Ahora, son tendencias por cosas distintas, pues habrían cogido con las manos en la masa a Sergio en una discoteca.

Es imposible que personas reconocidas ahora pasen desapercibidas en la era tecnológica, cuando todo el mundo, con celular en mano, puede tener la capacidad de arruinar más de una relación. Fue el caso de Marcela, quien siempre ha compartido su buena relación con su esposo, se presumían y hasta ella daba algunos consejos para la relación.

Pero resulta que un video se hizo viral, pues una mujer envió una nota de voz afirmando que Sergio había llegado con una mujer a una discoteca y estaba bastante coqueto. Obviamente, los usuarios en internet no perdieron el tiempo para comentar la falta de coherencia y seriedad por parte de Sergio, sobre todo porque Marcela se ha destacado por ser una mujer de familia y sobre todo, muy cariñosa con él.

Sin embargo, podría solo tratarse de un video bastante viejo, pues a pesar de no decirlo textualmente, Marcela compartió una frase corta, pero contundente “uno no le da brazo, a lo que no tiene ni pie ni cabeza”. Además, varios usuarios en redes sociales aseguran que dicho video sería de la época en la que ellos eran novios, cuando el sí cometió un error dentro de la relación.

Hasta donde se ha visto, dicho rumor y polémica no los ha afectado en lo más mínimo, pues ella habría compartido la historia mucho antes.