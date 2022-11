Marbelle confesó que pensó en dejar la música por completo, ¿qué pasó?

La cantante Marbelle, ampliamente conocida a nivel nacional y quien ha causado polémica en redes sociales por sus opiniones políticas, se sinceró nuevamente sobre varios temas de su vida y contó que sí pensó en dejar a un lado la música.

Carlos Giraldo, presentador de La Red, habló con la cantante, quien le contó que pensó en dejar la música del todo y que su vida musical también estuvo muy ligada a su vida emocional sobretodo cuando decidió separarse de su anterior pareja, Sergio. De hecho, la ‘reina de la tecnocarrilera’ confesó que en varias ocasiones ha pensado en dejar la música del todo.

“Desde la canción de Karol hasta Pa’ todo el año”, fue el gran bache que cuenta que tuvo por la separación con su exesposo, cuando ya tenía todo un álbum listo para lanzar y que nunca lanzó.

“Pipe (Bueno) me dice ‘oye, me encantaría hacer una canción contigo‘ y le dije ‘Pipe, realmente no quiero volver a cantar‘. Muchas veces lo he considerado, incluso hasta hace poco lo he considerado. Porque para mí es importante cómo me siente y esté conectada”, contó sobre épocas duras de su vida emocionales que no la han dejado avanzar.

De igual forma, contó que ‘Pa’ todo el año’, canción que reencauchó junto a Pipe Bueno también fue motivo de conversación con él para animarla a que volviera a sacar alguna canción propia. “Yo le dije ‘no quiero cantar‘, no estoy en el momento, no me siento bien”, contó al respecto. Además, reveló que su canción y reciente éxito en Colombia ‘Adicta al dolor’, fue una canción que le envió el mensaje de que debía seguir peleando.

Marbelle contó que un día Pipe Bueno le envió una nota de voz de la canción autoría de Pasabordo y se convenció de volver a cantar. “Estoy reconectándome otra vez, estoy feliz”, narró sobre su carrera musical en este momento, en el que también se encuentra grabando La Descarga con Caracol Televisión.