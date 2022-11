Rafaella la hija de Marbelle, se hizo un cambió de look “extravagante” y ahora parece un personaje de anime

Aunque Marbelle es quien suele llamar la atención de los medios y las redes sociales por su talento en la música, por sus polémicas declaraciones en general relacionadas con el gobierno, sus criticas usualmente consideradas como salidas de tono y más recientemente por su papel como mentora en el reality de canal Caracol, La Descarga, su hija Rafaella Chávez no se queda atrás y a su manera también se hace notar.

Lea también: ¿Qué le hizo Santiago a Maía para que la costeña se levantara de su silla y se fuera a encararlo?

La joven de 20 años suelle ser bastante activa en sus redes sociales, en Instagram supera los 900.000 seguidores, allí comparte momentos de su vida y en una que otra ocasión suele hacer algo que llama la atención. Además de los hechos que suelen llamar la atención de los internautas, su belleza no pasa desapercibida y eso suele generar muchos comentarios en los que exaltan su apariencia.

Otra razón por la que Rafaella es bastante llamativa es porque se atreve a hacerse cambios de look, en ocasiones son bastantes extremos, algunos aplauden que sea arriesgada mientras otros piensan que a veces puedes ser mucho y como suele suceder en las redes sociales, las criticas no se hacen esperar, aún así la joven tiene bastante personalidad y no se deja achantar por eso.

También le puede interesar: Los mentores de La Descarga se reencontraron con un viejo conocido y se emocionaron más que él

Precisamente Rafaella es noticia en las últimas horas tras hacerse un cambio extremo en su cabello en el que se le pueden ver unas largas trenzas de color amarillo y blanco, acompañadas por un par de moñas sobre su cabeza. Aunque el cambio es bastante “extravagante” como ella misma lo indicó en su publicación en lugar de generar criticas llamó bastante la atención generando buenos comentarios como: “Que hermosa”, “Diivinaaaaaa”, “Te ves bellísima”.