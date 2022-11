Sexy pasajero sin camisa en TM denuncia xenofobia por ser venezolano

Como salido de una escena viral en redes sociales, Alejandro Quintero adquiere fama al aparecer en estaciones de TransMilenio e incluso dentro de los articulados sin camisa, haciendo sensuales bailes o simplemente desfilando. El hombre, que anteriormente se había vuelto noticia precisamente por aparecer sorpresivamente en un articulado, ahora nuevamente acapara el mundo digital.

Puede leer: A J Balvin no le valieron las criticas a Maluma por participar en el Mundial de Qatar y se sumó a la polémica

En las últimas horas, Quintero nuevamente sorprendió en una estación de TransMilenio bailando sin camisa mientras se ven va varias mujeres observarlo desde la distancia. Anteriormente, también se conoció un video del hombre caminando como en toda una pasarela dentro de un articulado, lo que llamó la atención de más de un usuario del sistema.

Si bien una vez se viralizó el video, varias personas llenaron de elogios al hombre debido a su cuerpo; otros aprovecharon para indagar sobre su vida personal y posteriormente agredirlo. Según escribió en una de sus historias, Quintero ha venido sufriendo de una serie de ataques xenófobos por ser venezolano.

“Si les molesta tanto que yo baile en público, simplemente déjenme de seguir o no vean mi contenido, no sufran por lo que han los demás”, escribió y posteriormente contó que, estaba cansado de recibir insultos por no ser colombiano. “Ya basta de enviarme tantos insultos simplemente por ser Venezolano (100% Venezolano y amo ser venezolano)”, puntualizó.

Lea también: ¡Hizo de todo! Jhonny Rivera reveló a qué se dedicaba antes de ser cantante

Cabe destacar que, a agosto de 2021, el número de migrantes venezolanos en Colombia superó los 1,84 millones de residentes. La capital colombiana, Bogotá, se posicionó como el departamento del país con el mayor número de migrantes venezolanos con 393.700 residentes.