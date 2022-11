Paramédica auxilió a una joven herida de gravedad y luego se enteró que se trataba de su hija, esta es la historia

La medicina es una de las profesiones más complejas del mundo por todo lo que implica tener que tratar con pacientes y muchas veces hacerlo en situaciones extremas en donde literalmente se trata de casos de vida o muerte. Las personas que se relacionan con este campo tienen que tener ‘nervios de acero’, para ser capaces de enfrentarse a situaciones muy complejas y aún así mantener la calma para poder ayudar a quienes lo necesitan.

En Canada se presentó una situación de este tipo en la que no cualquier persona sabría como reaccionar por lo difícil del momento. En la provincia de Alberta un camión se estrelló con un automóvil particular en una avenida que estaba llena de nieve por las inclemencias del clima. El conductor del vehículo de carga afortunadamente pudo ser sacado del camión con vida y lograron trasladarlo a un centro médico, pero en el automóvil particular la situación no fue la misma, una joven de 17 años quedó atrapada.

A la escena llegó Jayme Erickson,una paramédica que fue con el servicio de urgencias a atender la situación, la mujer estuvo durante cerca de 20 minutos acompañando a la joven atrapada intentando mantenerla estable mientras lograban rescatarla, finalmente lograron retirarla del vehículo y la trasladaron vía aérea en grave estado a un hospital de Calgary.

Cuando terminó el turno laboral, Erickson se dirigió a su casa como lo hacía todos los días, estando allí recibió una llamada de la policía, quienes le informaron que su hija Montana haía sufrido un grave accidente y estaba hospitalizada. La paramédica se dirigió inmediante al hospital que le indicaron y al llegar al lugar en donde estaba internada su hija le hablaron del contexto en que había sucedido el accidente y se dio cuenta que era su hija quien estaba en el vehículo que horas antes ella había estado auxiliando.

Erickson no pudo reconocer en ese momento a su hija por la gravedad del accidente y por encontrarse atrapada en el vehículo. Infortunadamente el cuerpo de Montana no soportó las heridas del accidente y el 18 de noviembre fue desconectada del soporte vital que la mantenía con vida. Su madre en conferencia de prensa dijo “Ella te amaría ferozmente si fueras su amigo. Ella te amaría hasta el fin del mundo y volvería y haría cualquier cosa por ti. Ella era una luchadora. Y luchó”, según indicó The Guardian, además contó que los órganos de la menor fueron donados.