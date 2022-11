Un joven de 15 años le contó a su padre que va a ser abuelo y este como castigo lo expuso con video en TikTok

En redes sociales uno encuentra un sinnúmero de videos graciosos, reflexivos, tristes, informativos, educativos, en fin, para todos hay un contenido que resulta llamativo y dependiendo de esto termina volviéndose viral si la historia o la forma en que cuentan los hechos es bastante interesante, esta parece ser la nueva forma de comunicación y en el caso de esta historia también de reprehensión.

Que un hijo de 15 años le cuente a su padre que será padre es un hecho que seguro debe ser muy difícil de afrontar, por todo lo que significa tener un hijo y aún más a una edad tan temprana como la de este joven. Gracias a la popular red social TikTok pudimos conocer un video que se ha vuelto viral por su contenido, que así como ha recibido apoyo por parte de los internautas también hay otros que critican el accionar de quien lo compartió.

Pues resulta que el padre del joven como era de esperarse no se tomó nada bien la noticia y decidió aleccionar a su hijo de una forma bastante particular y polémica. El hombre mayor decidió darle un sermón a su hijo, pero no solo eso, lo grabó en video y luego lo compartió en redes sociales, la intención de hacer esto no se sabe, lo que sí está claro es que su forma de actuar terminó siendo conocida en muchos países.

“Me parto el lomo todos los días yo y tu mamá, diario trabajando para qué, para darte lo mejor, para darte estudio, para que no te falte nada y ve con lo que nos sales (...) y ahora qué van a hacer, de qué vas a vivir, de aquí en adelante te vas a trabajar conmigo a la obra porque yo no me voy a estar partiendo el lomo para mantenerte a ti y aparte a la niña que embarazaste (tiene 14 años), más el que viene”, se le escucha decir al indignado padre en la grabación.