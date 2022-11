“No puedo contener las lágrimas”: El regalazo con el que Carolina Cruz sorprendió a su mamá

Carolina Cruz es una reconocida presentadora, empresaria y modelo, quien hace parte del programa ‘Día a Día’ desde hace algunos años. Sin embargo, ha sido el centro de las críticas por varias de sus declaraciones. Ante esto, la caleña asegura que pasa por alto estos momentos, pues prefiere enfocarse en sus hijos y sus proyectos laborales.

Y es que así lo ha dejado ver, pues se conoció que le adelantó el regalo de Navidad a su mamá, Luz María Osorio, quien suele encargarse de Matías y Salvador, mientras que Carolina cumple sus compromisos de trabajo y con su fundación, tanto en otras ciudades como fue del país.

La sorpresa que le dio fue la remodelación completa para el apartamento de su mamá. La presentadora fue la encargada de compartir, a través de sus redes sociales, el clip en donde se observa el antes y el después de la residencia.

Momentos más tarde se observa a su mamá emocionada y conmovida con el regalo. Si bien, fue motivado por Carolina, también hizo parte una reconocida marca. Y por supuesto, Cruz no pasó por alto el agradecimiento a cada uno de los trabajadores por su labor y por haberle cumplido el sueño a su mamá.

Y las palabras de Luz María hacia su hija, no pudieron faltar. La mujer aseguró: “Hace mucho he contenido las lágrimas (…) Estoy demasiado feliz, aparte de todo lo que has hecho por mí en la vida, esto me llena de mucha satisfacción y felicidad”.

Posteriormente, la presentadora no dudo en responder a las declaraciones de su mamá: “Me da mucha emoción, pues esto va más allá de las ilusiones de mi mamá y las mías”. Lo que dejó claro, la presentadora es el amor hacia su mamá, es indiscutible, pues es quien la ha acompañado en los momentos más difíciles y felices a lo largo de su vida. Ahora mucho más que es abuela de Matías y Salvador.

