Con tan solo cuatro años: Hija de exreina de belleza ha sido víctima de brujería

Eileen Roca es una exreina de belleza y actriz colombiana quien se dio a conocer en algunas producciones, tales como: ‘La ley del corazón’, ‘Oye bonita’, ‘¿Dónde carajos está Umaña?’ entre otras. Si bien, desde hace algunos años no se le ha visto siendo parte de la televisión colombiana, pero si ha buscado darse a conocer a través de las redes sociales en compañía de su pareja y su hija.

La modelo contrajo matrimonio con Juan Pablo Silva y años más tarde nació su pequeña, Valentina. La única hija de esta pareja se ha convertido en toda una sensación en las redes sociales, pues su personalidad extrovertida y sin temor a nada ha logrado robarse el cariño de todos sus seguidores. Sin embargo, se conoció que todo no ha sido color de rosa para Elieen, pues relato a través de su cuenta de Instagram que su hija fue víctima de brujería.

Roca inicio contando que Valentina constantemente se sentía cansada, no lograba conciliar el sueño, a lo largo del día estaba inquieta y desesperada, así pasaron alrededor de cuatro meses. Debido a la preocupación por lo que le estaba sucediendo a su pequeña, decidió consultar varios médicos con el fin de saber de qué se trataba el padecimiento que atravesaba su hija a tan corta edad.

Sin embargo, los especialistas en el tema aseguraban que sus exámenes salían correctos y no encontraban las razones de sus extraños síntomas. Luego de varios días de preocupación y en medio de no saber qué hacer para mejorar la calidad de vida de su pequeña. La mamá de la modelo, quien también es una médica, indicó que Valentina era víctima de mal de ojo, es decir, que le habían realizado brujería.

Ante estas sorprendentes palabras, Elieen creyó que esto era lo que padecía su hija, así que comenzó a rezar por ella y a rociarle un poco de agua bendita por todo su cuerpo. La creadora de contenido aseguró: “Desde el primer día, mi hija durmió bien y fue maravilloso. Le pedí a Dios que me perdonara y le rogué que conservará a mi hija. Empecé a rezarle el Rosario a la Sangre de Cristo y a orarle con agua bendita”.

Posteriormente, Roca aseguró que no fue sencillo compartir el hecho a través de sus redes sociales, pues muchas personas pensarían que fue lo sucedido, nunca se trató de esto, sino otra condición médica. Pero, quiso hacerlo con el fin de que sus seguidores también tuvieron no solo cuidado con los comportamientos de sus hijos, sino que también, una transparencia sobre cada uno de los hechos que atraviesa en su vida. “Saben que creo firmemente que el bien siempre vence al mal, pues hace días noté que Valentina estaba muy decaída y para ustedes mis seguidores no es secreto que mi vida, mi familia y mi todo.