“Ya no era el momento”: Juan Duque reveló nuevos detalles de su separación con Lina Tejeiro

Juan Duque y Lina Tejeiro fueron la pareja del momento este 2022. A pesar de que lo suyo no duró tanto, si marcó la historia de Lina por lo menos públicamente, pues no había tenido a nadie después de su relación con Andy Rivera. Ahora, luego de que ya pasaron varios días de la ruptura, el cantante decidió hablar de ella en plena en entrevista.

Lo cierto es que Lina se ha mantenido fuera del ojo público y de las redes sociales, evitando que le pregunten por su ruptura con el cantante paisa. Sin embargo, siendo una figura tan pública, fue inevitable que los rumores empezaran a sonar y, según algunas indirectas en redes sociales, las cosas no habrían terminado bien.

Ahora, en medio de una entrevista con ‘Lo Sé Todo’ el cantante, le fue imposible no tocar el tema de Lina, así que aseguró que:

“La relación llegó a un punto en el que sentimos que no era momento. Ya todo lo bonito, se quedó en algo bonito y hasta ahí llegó. Hay relaciones que duran mucho tiempo y otras que, no poquito, porque no fue poquito, pero bueno, fueron bonitos esos meses” terminó de decir Juan Duque.

Obviamente, aún la personas siguen teniendo la ilusión de que vuelvan a estar juntos, pero lo cierto es que, luego de eso y de la indirecta que parece, le envió Lina a Juan, no será posible, por lo menos no pronto.

Hay que recordar, que uno de los amigos de Lina, la grabó en el momento exacto en donde aparece la letra de Bad Bunny “el gatito tuyo te perdió por negligencia” y a decir verdad, ella lo cantó con mucho sentimiento.

A pesar de lo que les pueda estar afectando, muchos en redes sociales se burlaron de los dos, afirmando que tenían razón los que decían que solo quería fama.