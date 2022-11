“Muchas veces la pareja de uno es el peor enemigo”: ‘La Jesuu’ se suma a las reacciones de la brujería a Nicky Jam

La serie de videos que salieron a la luz pública días atrás en los que se ve a Aleska Génesis, quien es expareja de Nicky Jam, hablar con una mujer especializada en magia negra, siguen causando conmoción en el mundo del espectáculo.

En los clips la mujer le da consejos para hacer diversos amarres de cómo mantener al reguetonero junto a ella y en algunas de las recomendaciones está el uso de orina para dársela de manera camuflada al cantante de ‘El Perdón’.

Ante esto la creadora de contenido e influencer Valentina Ruiz, mejor conocida como ‘La Jesuu’ salió al paso a dar su opinión al respecto, dejando clara cuál es su posición sobre el tema, lanzando una dura crítica.

“Mi única pregunta, mi única incógnita es, por qué si el hombre no se la estaba comiendo rico ¿Ella por qué le estaba haciendo un amarre? Pero es que tiene arreche… el que la parió también. No prima hermana, mi respeto la verdad. ¿Cómo es que hay gente que dice que Dios no existe y cómo lo hacen? Manita, muchas veces la pareja de uno es el peor enemigo, mami y uno ni cuenta, porque uno sano, zanahoria”, dijo ‘La Jesuu’ en sus historias de Instagram que fueron recopiladas por una cuenta dedicada al espectáculo colombiano.

¿Funcionan los amarres?

Los amarres de amor son de los hechizos más conocidos en todo el mundo. Esto ha motivado que sobre ellos se popularicen mitos y verdades, con los que se tergiversa un poco lo que realmente representan y para qué pueden servir.

Pero son considerados los hechizos con más poder dentro del ámbito sentimental. Es decir que son los que pueden conseguir resultados más consolidados, con la ventaja de poder adaptarse a cualquier problema de pareja.