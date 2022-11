César Augusto Londoño, periodista deportivo que está informando desde Qatar 2022, compartió en video unas declaraciones que defienden las restricciones en territorio árabe para las mujeres. En medio de las polémicas que se han desatado por la realización del mundial en un país con tantas críticas por los derechos humanos, el periodista se mostró comprensivo. Esto puso en contra a la presentadora Mónica Rodríguez quien no dudó en evidenciar su descontento por sus declaraciones.

Cabe recordar que Londoño, incluso, se atrevió a decir que las mujeres tienen más garantías en ese país que en Colombia o incluso en Estados Unidos al comparar las cifras de feminicidios.

César Augusto Londoño y su opinión sobre Catar

“‘Europa debería pedir perdón por sus últimos 300 años antes de dar lecciones de moral’, fue la frase contundente de Infantino (presidente de la FIFA). La gente critica el campeonato del mundo, critica las restricciones, critica las limitaciones a las mujeres. Critica un montón de cosas y uno no sabe lo que es un Mundial hasta que no lo vive y viene a verlo”, abrió en un video publicado en sus redes.

Mónica Rodríguez rechazó elogios de César A. Londoño al gobierno de Catar

Por su parte, Mónica Rodríguez reaccionó luego de que el locutor Gabriel Delascasas, compañero de Londoño en Caracol Radio, compartiera el video y la acompañara con una particular frase con la que no tomar partido.

“Vale la pena ver esto”, trinó Delascasas.

En consecuencia, Rodríguez fue directa y contundente al rechazar a Londoño y la invitación de Delascasas.

“No. No vale”, replicó en clara defensa de la mujer Mónica.

Otro de los planteamientos de Londoño

El periodista afirma que no podemos juzgar a Catar sin conocer sus cifras de crímenes.

“Uno no conoce un país hasta que no lo visita. No podemos juzgar a Catar. Si a eso vamos, ellos tienen 0 de feminicidios. 0 es su tasa. En Colombia matan 234 mujeres en lo que va de 2022 por feminicidios. En Estados Unidos 1800″.