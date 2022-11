Exmanager de ‘La Segura’ dice que la verdad no sé puede ocultar ¿Indirecta tras acusaciones?

La manager de talentos, Isabel León, que recientemente fue nominada como “Mejor Manager Artístico” en Colombia por la creación de personalidades icónicas y con más proyección en el país, se ha pronunciado por medio de sus redes sociales.

El mensaje que ha enviado ha dejado a la expectativa a mucha gente que siguió de cerca lo que fue su relación laboral con Natalia Segura Mena, mejor conocida como ‘La Segura’, ha dicho “Hay tres cosas que no se pueden ocultar por mucho tiempo… El sol, la luna y la verdad ✨”.

Hay tres cosas que no se pueden ocultar por mucho tiempo… El sol, la luna y la verdad ✨ — Isabel León (@Isabelleonasc) November 14, 2022

Es de recordar que meses atrás se hizo pública la noticia que Isabela, la entonces manager y mejor amiga de ‘La Segura’, dejaría de serlo. Este anuncio se dio de manera masiva para que medios de comunicación y marcas estuvieran al tanto.

Sin embargo, nunca se revelaron cuáles fueron los motivos para que la influencer dejara de disponer de los servicios de quién había sido su representante por años, pero, sobre todo, su mejor amiga.

¿Qué dijo ‘La Segura’?

De inmediato las reacciones no se hicieron esperar, pues muchos la aleccionaron a que cuente su versión de los hechos, pues ‘La Segura’ recientemente en una entrevista con Elkin de la Hoz, mejor conocido como ‘Dímelo King’, dio la suya al respecto dejándola como una ladrona.

“Nunca ni siquiera me dio la cara, me dijo me voy por WhatsApp, pero te digo una cosa yo nunca hablé mal de ella, porque fue una persona importante para mi vida en ese momento. Yo la perdoné en mi corazón, pero hasta ahí. Yo le deseo lo mejor, las cosas que pasaron internamente se van a quedar internamente. No era la hermana que yo pensaba”, dijo ‘La Segura’ en la entrevista.

Indicó además que nunca recibió una empresa como tal desde su partida y que tiene una versión de algunas cosas que presuntamente ella decía y que se centró grandemente cuando sacó el comunicado diciendo que ya no trabajarían juntas.