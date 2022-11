Pautips se desquitó de la estafada que le pegaron con las boletas y pasó la noche siguiente ‘pegadita’ a Bad Bunny

El conejo malo está de gira por varios países del mundo y entre esos Colombia no podía quedar por fuera, en su World’s hottest tour el boricua incluyó a Medellín el 18 y 19 de noviembre y a Bogotá el 20 de noviembre. En la ‘ciudad de la eterna primavera’ los conciertos fueron ‘sold out’, miles de fans gozaron al ritmo de ‘Me porto bonito’, ‘Titi me preguntó', ‘Ojitos lindos’ y tantas otras canciones que tiene pegadas Benito.

Como era de esperarse muchos personajes conocidos del espectáculo colombiano quisieron decir presente en el show y viajaron a Medellín a encontrarse con el puertorriqueño, Greeicy, Lina Tejeiro y el generador de contenidos JuanDa, fueron algunos de los que lograron llegar al Atanasio Girardot para disfrutar del evento en el que Bad Bunny lo dio todo, hasta ‘volando’ por encima de los asistentes en una palma flotante al mejor estilo de Goku y su nube voladora.

Una de las famosas de redes sociales que se pronunció sobre el concierto fue Paula Galindo, mejor conocida como Pautips, pero no por buenas razones, la influencer contó que habia sido estafada cuando le vendieron unas boletas de un palco que no existía, “Yo vine a Colombia porque íbamos a un concierto de Bad Bunny. Yo compré un palco en reventa en Medellín y hace unos días, la persona que me lo vendió me dijo que ese palco no existe y que se está revendiendo”, contó a través de su cuenta en Instagram.

Que forma de desquitarse

Pero no se iba a quedar con las ganas de ir al concierto y se desquitó de la mejor manera, a través de su cuenta en TikTok compartió un video en el que se le ve a pocos metros de la tarima en el concierto del Atanasio Girardot “Así como cuando Bad bunny te canta de frente en Medellín”, dijo la generadora de contenidos, literalmente se podría decir que Pautips pasó la noche ‘pegadita’ a Bad Bunny, algo que no muchos pueden alardear.