¡Mucho ojo! Así estafaron a Pautips con boletas falsas para el concierto de Bad Bunny

A pocas horas de que comience el ‘World’s Hottest Tour’ en Colombia, con la que el famoso reguetonero Bad Bunny visitará las ciudades de Bogotá y Medellín, la famosa influencer Pautips denunció haber sido víctima de una estafa en la que le vendieron un palco falso y por el que pagó varios millones.

“Yo vine a Colombia porque íbamos a un concierto de Bad Bunny. Yo compré un palco en reventa en Medellín y hace unos días, la persona que me lo vendió me dijo que ese palco no existe y que se está revendiendo”, comenzó explicando la creadora de contenido a través de su cuenta de Instagram.

Asimismo, aprovechó para lanzar una advertencia a sus seguidores para que tuvieran cuidado a la hora de comprar las boletas y para que no cayeran en la misma trampa que ella.

“Si a ustedes les están vendiendo un palco Yonaguni 60, 61, 62 y 63, tengan mucho cuidado porque es una estafa. A mí me han dicho varias personas que también les han vendido ese palco”, agregó.

Finalmente, la colombiana se dejó ver molesta y reprochó las acciones de personas que aprovechan eventos de gran magnitud para sacar provecho.

“Eso no se hace, quien sea que esté estafando a un montón de gente con la ilusion de ir al concierto y que además cobran millones de pesos, eso está muy mal”, finalizó mientras aseguraba que, pese a lo ocurrido, buscaría conseguir una nueva boleta para asistir a las próximas fechas.