“No falta la envidia”: Luisa Fernanda W puso en su lugar a los que critican a su hijo

Luisa Fernanda W se mostró asombrada y molesta tras leer algunos comentarios negativos que está recibiendo ella y su nuevo bebé Domenic, a tan solo pocas semanas de haber nacido. Pero la joven no se quedó de brazos cruzados y decidió darles una contundente respuesta a todos aquellos que le envían mensajes ofensivos a su nuevo hijo.

La influencer le ha compartido a sus seguidores varios detalles de esta faceta maternal con su nuevo niño, mostrando también algunas imágenes de su proceso y una que otra foto del bebé. Sin embargo, tanto ella como su pareja, Pipe Bueno, aún están planteándose cuándo mostrarán el rostro completo de su hijo.

Puede leer: Luisa Fernanda W se pregunta “por qué le gustan los hombres” existiendo mujeres como Sara Uribe

Y si bien Luisa Fernanda W ha revelado varios motivos por los cuales ha mantenido la cara del niño en secreto, una nueva razón se suma a la lista, y es que confesó que el pequeño ha recibido un par de comentarios negativos de parte de los internautas. Pero la creadora de contenido aprovechó una de sus historias de Instagram para responderles contundentemente.

“No falta la envidia por ahí, porque hay gente tan ca***a que pues hasta critican a un bebé. Es que de verdad, pero bueno”, comentó la influencer enojada por los mensajes negativos que Domenic ha recibido.

Lea también: El secreto de Luisa Fernanda W para evitar la monotonía con Pipe Bueno

Además, aprovechó para aclarar que no solo depende de ella tomar la decisión de publicar fotos de su hijo, sino que también de su pareja, comentando que es él quien está reacio a compartir imágenes del bebé en las redes sociales, en especial por los eventos recientes: “yo tengo claro que es más la gente hermosa, con buena vibra, porque realmente yo recibo mensajes hermosos todos los días. Pero Pipe me dice: ‘Lu, no falta el envidioso o la envidiosa’”.

“Pronto les comparto fotos con el bebé. También le tengo que preguntar a Pipe, pues es el que no quiere tanto poner las fotos del bebé. Me dice: ‘no, todavía no’. Y yo: ‘bueno, cuando quieras’”, dijo Luisa Fernanda W en una de sus historias.