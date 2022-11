Fantasma fue captado en cámara en una alcantarilla de Bogotá

TikTok se ha vuelto una de las redes sociales del momento acaparando gran público, convirtiéndose en la red social número uno en el mundo actualmente, en dicha plataforma no solamente ha sido útil para los creadores de contenido, ya que más allá de los populares ‘trends’ de baile, ha servido para ser un portal de denuncias y por supuesto poder captar en cámara a entidades del más allá.

En varias oportunidades, los casos paranormales se han hecho tendencia en lo que va el 2022, como por ejemplo, el caso de los niños fantasma del Homecenter en Santander, y el caso del guardia de seguridad hablando con un fantasma en un sanatorio en Argentina. Pero ahora los hechos paranormales se trasladas a la capital del país, donde quedó en video en evidencia la aparición de un fantasma en una de las tapas del acueducto de Bogotá.

En el video se observa cómo un hombre levanta dicha tapa y aparece de la nada la figura de una mujer con un sonido bastante escalofriante. Para muchos es un montaje bien hecho, no quita el impacto que dejó para muchos usuarios de dicha red social, causando más de un susto “Dije todas las gorserías del perro mundo”, “Me dio un paro de 2 min”, “les presumo que me salió a las 2 de la mañana”, “Ya me iba a dormir 😭”, “Cómo devuelvo las guev*s al lugar correcto?”

El video se ha hecho tendencia en redes sociales a tal punto de llegar 1.000.000 de likes en tiktok.