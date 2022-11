‘Aló, aló’ Mujer cambió su empleo en un call center por Onlyfans y así le fue

Para nadie es un secreto que el mundo laboral puede llegar a ser bastante complejo, la rutina, tener que madrugar, a veces soportar a compañeros o un jefe intenso, un bajo salario, los trancones para mooverse por la ciudad, entre tantas otras cosas pueden hacer que trabajar sea una verdadera prueba de vida y que a veces el asunto sea más de ir en piloto automático que tener verdadera conciencia de lo que se hace.

Con el paso de los años un trabajo que se ha vuelto más frecuente es de los call center, muchas personas, sobre todo jóvenes, ven en este campo laboral la oportunidad de tener su primer empleo y poder obtener dinero ya sea para sus gastos diarios o para pagarse sus estudios, claro está, este empleo no es para todo el muundo por lo rutinario y por el hecho de tener que soportar a las cientos de personas que se comunican a diario, la mayoría de ellos quejándose.

Jesse Switch, una canadiense de 33 años es la protagonista de esta historia, la mujer joven aún se encontraba trabajando en un call center en su país, pero viendo que el dinero no le alcanzaba para sus gastos trató de buscar otras fuentes de dinero extra, hasta pintó casas a ver si así lograba equilibrarse, pero al ver que la situación no cambiaba lo que incluso la llevó a vivir en el sotano de la casa de su madre, decidió hacer un cambió extremo de camino y decidió meterse al mundo de Only fans.

¿Cómo le fue?

De haber sabido que el asunto iría tan bien hubiera dejado su empleo anterior y se hubiese metido en Onlyfans antes, Switch contó en una entrevista que al mes gana $60 mil dólares, al cambio de hoy cerca de 300 millones de pesos ¡al mes! Claramente mucho más dinero que lo que ganaba trabajando en el call center. La mujer dice que su éxito se debe a su contextura física “Les gusta la emoción de que yo me vea enorme y ellos se sientan pequeños, y la incertidumbre de lo que haré a continuación. Algunas personas fantasean con ser aplastadas por una gigante”.