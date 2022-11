¿Un angelito? Cintia Cossio reveló cómo se porta su hijo en el colegio

Cintia Cossio le hizo saber a sus seguidores cómo se porta su hijo Thiago en el colegio, un detalle en el que no había ahondado previamente. Esto fue posible gracias a una nota de voz en donde se puede escuchar al pequeño dar un testimonio sobre su comportamiento durante una jornada escolar, algo que sin duda su mamá no titubeó en publicar.

La influencer se destaca por publicar todo tipo de contenido, que puede ir desde bromas junto a su hermano Yeferson Cossio hasta disfraces y atuendos que llaman la atención de muchos seguidores, quienes no dudan en elogiar su talento y su figura.

Puede leer: Cintia Cossio tiene sometido a su esposo Jhoan López

Pero en varias ocasiones también publica algunos detalles de su vida como mamá, contando anécdotas de su hijo Thiago, como en este caso en donde capturó una nota de voz en donde el niño y su maestra le comentan de un inconveniente que tuvieron en el colegio.

“Te cuento que acabamos de terminar la clasecita y Thiago te quiere contar cómo se manejó”, empieza comentando la maestra del niño. Seguidamente, el pequeño le responde un poco apenado a su mamá cómo fue su día en clases. “Mamá, al final me comporté bien. No excelente, pero me porté bien al final”, dijo Thiago en la nota de voz.

Lea también: Cintia Cossio es criticada por aparecer en ropa interior frente a su hijo

Seguidamente, el hijo de Cintia Cossio agregó que durante las primeras horas no se portó de la manera que ella esperaba: “al comienzo me porté mal, pero esta vez al final me porté bien”.

La maestra volvió a tomar el mando del audio y le dijo a la mamá del niño que ambos están trabajando en que no solo se porte bien durante los minutos finales sino en todo el día, e incluso durante la semana completa. “Estábamos conversando que tenemos que comportarnos durante toda la clase”, dijo la educadora. “Él se va a seguir comportando excelente toda la semana”.