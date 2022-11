¿Se puede ser más tóxica? El regalo de Cintia Cossio a su esposo Jhoan López

Cintia Cossio decidió una vez más sorprender a su esposo Jhoan López con una infinidad de detalles tal como lo tiene acostumbrado, pero esta vez parece que se ha pasado de la raya, o al menos es lo que dicen en las redes sociales.

Y es que la creadora de contenido ha forrado, prácticamente toda, la habitación que comparten ambos con algo bastante peculiar, se trata de su imagen que se desprende de una de sus últimas fotografías en las que aparece disfrazada de la serie de manga escrita e ilustrada por Naoko Takeuchi ‘Sailor Moon’.

Ante esto Jhoan no dejó de destacar lo que le pareció el detalle que se extendió en edredón, sábana, maleta, forro protector del celular, taza de café, almohadas, la maleta y hasta una playera.

“Nunca me habían dado un regalo tan tóxico 😐”, escribió Jhoan López mientras dejaba ver el seriado de imágenes con los diferentes regalos que tenían la misma imagen por doquier.

Las reacciones del regalo de Cintia Cossio a su esposo

Como era de esperarse el post del esposo de Cintia Cossio se llenó de diversas reacciones de parte de los seguidores y más allegados que no dudaron en opinar al respecto. Una de las que más resalta es la de ella, quien le respondió “Con mucho amor mi cielito. ❤️”.

Pero junto a ella también la de los que se cuestionaron los detalles. “No me imagino que lo echen de la casa y tener que salir con la maleta ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja”, “No papi lo tiene, pero más registrado que la Dian cada paso está contado nooooooo Chernoville”, son algunos de los mensajes que destacan.