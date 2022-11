“Se llama madurar”: el regaño que le dio Dani Duke a ‘La Liendra’ por perder sus gafas

‘La Liendra’ y Dani Duke demuestran tener una relación muy amorosa en las redes sociales, pero tal parece que la joven se pone seria cuando realmente lo amerita, y un ejemplo de esto es el gran regaño que le hizo a su novio por perder sus gafas en menos de 24 horas.

El creador de contenido confirmó recientemente que debía llevar gafas debido a que había presentado algunos problemas de visión, además de otras complicaciones auditivas que lo dejaron a un lado de un reality show donde varios famosos estarán participando.

Pero tal parece que estas complicaciones seguirán por algunos días más, ya que La Liendra le reveló a sus seguidores que extravió sus gafas, a menos de 24 horas de haberlas conseguido. Y si bien el joven lo tomó con humor, Dani Duke se enojó y lo regañó duramente por su gran descuido.

“Llega a mi casa hoy y yo le pregunto: ‘bebé, ¿dónde están sus gafas?’”, dijo la influencer en tono serio. Respóndele a las personas dónde están sus gafas. No pasaron ni 24 horas desde que las estrenaste y ya las botó”.

La Liendra se defendió comentando que realmente no estaba extraviadas, sino que no sabía donde las había dejado, argumentando que para él era difícil mantener sus cosas en orden. Ante esta respuesta, Dani Duke se ve muy molesta y le responde contundentemente: “eso se llama madurar, crecer y ser responsable, me hace el favor”.

El influencer apenado le respondió a su novia que realmente no perdió sus gafas, sino que las olvido en el carro de un amigo, indicando a modo de broma que cuando sea hará lo mismo con sus hijos.

“Así voy a ser yo cuando tenga hijos. Uno no está acostumbrado a tenerlos, entonces puede que sí me demore, puede ser que yo salga a dar una vuelta con mi hijo y llegue a la casa sin él”, dijo entre risas.