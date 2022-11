Nueva pista revelaría romance entre Luisa Castro y Reykon

En las redes revivieron los rumores de una relación entre la bella Luisa Castro y el cantante Reykon, esto luego que la modelo dejara ver por medio de sus historias de Instagram parte de los presentes recibidos en su cumpleaños.

Y es que sin mencionar a Reykon la modelo escribió en el clip, que fue recopilado por una cuenta dedicada al espectáculo colombiano, una frase que despertó la curiosidad de todos ya que se lee “regalitos del novio 🥰😍💘🐯”.

Lo que confirma que, en efecto, la ex del creador de contenido ‘La Liendra’, ya tiene una nueva relación, pero es de recordar que a comienzos del año 2022 comenzaron a surgir algunos rumores sobre una posible relación entre el cantante de reguetón Reykon y la creadora de contenido digital Luisa Castro.

Y en varias ocasiones, los seguidores de los artistas, relacionaron algunos detalles en las fotografías de los famosos, pues supuestamente Luisa lució una chaqueta y luego una camisa que, al aparecer, serían prendas del cantante, tal como los regalos recibidos y que mostró en su cumpleaños.

Días atrás, en una de sus más recientes emisiones por Twitch, ‘La Liendra’ confundió a más de un miembro de su toda su comunidad digital al hablar sobre su ex Luisa Castro y el cantante Reykon. Al parecer el tema no le importa, tal como lo reiteró varias veces en el video, pero por la forma en la que lo dijo para muchos parece que aún hay dolor tras la separación.

“Ave María, por ahí me pillé un chisme y es que, a mí no me importa, porque a mí ya no me importa esto de verdad, que Reykon está saliendo con está otra persona que en algún momento fue mi relación. A mí no me importa que está pasando entre o no, pero ahí es donde dice uno ‘Si yo los presenté ¡Jummmm! ¡Jummmm! ¡Jummmm!, pero que sean felices y sea feliz, porque de eso se trata la vida, de superar y avanzar”, dijo ‘La Liendra’.