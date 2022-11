“¿Cómo me va a hacer eso?” Presentador colombiano pasó tremendo susto en programa en vivo

Es usual escuchar en los programas que se hacen en directo “cosas que pasan cuando uno está en vivo” y es que hacer televisión de este estilo representa todo un reto porque muchas veces se tiene que improvisar y sobreponerse a los que pueda llegar a pasar de imprevisto. Debido a esto se pueden ver errores, imágenes que no tienen que ver con lo que están halando los presentadores, micrófonos que se quedan abiertos y se escuchan cosas que no deberían salir al aire, entre otros.

Lea también: Actriz se desmaya mientras hacía presentación en vivo en Día a Día

Vale recordar el tan sonado episodio de la mujer que se desmayó en el programa Día a Día cuando se encontraban en vivo y que generó la reacción, o mejor, la falta de reacción de la presentadora Carolina Cruz, que luego terminó convirtiéndose en un suceso nacionalmete comentado, tanto así que la misma presentadora salió a hablar del tema y hasta el sol de hoy se lo siguen recordando.

O lo sucedido en su competencia en la franja de la mañana, Buen día Colombia en donde una actriz fingió que se había manchado su pantalón de sangre por su periodo menstrual y todo resultó ser una campaña de una marca de toallas higiénicas con el fin de normalizar estos ‘accidentes’, o que terminó generando una gran polémica contra el programa y la actriz que hizo parte de la puesta en escena, aprovechando que el programa era en vivo y nadie se esperaba lo que pasó.

También le puede interesar: “Salo me engañaste” Salomé habló directamente con quienes la apoyan y la critican por lo sucedido en ‘Buen día Colombia’

Pues resulta que de nuevo en Buen día Colombia sucedió un hecho que llamó la atención y es que uno de los reporteros que se encontraba liderando uno de los concursos desde un barrio en transmisión en vivo se llevó el susto de su vida, cuando en plena transmisión se le apareció una rata en el hombro, el hombre apenas miró de reojó y al ver al animal casi sale corriendo, pero el roedor no estaba solo, era la mascota de una mujer que quiso presentársela, a lo que el presentador solo atinó a decir “Uy juepucha, ¿oiga cómo me hace eso?, eso no es un hamster ¿o sí?” a lo que la mujer con toda naturalidad le dijo “no, es una rata”.