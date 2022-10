Aida Victoria Merlano contó lo que haría si su relación con WestCOL no resulta ¿Seguiría el consejo?

La bella Aida Victoria Merlano ya tiene todo preparado en caso de su más reciente relación con WestCOL, y es que, por medio de sus historias de Instagram, que fueron rescatas por una cuenta dedicada al espectáculo colombiano, la también creadora de contenido ha soltado detalles.

Y es que tal parece que ha sido muy criticada y señalada por su separación con el cantante Naldy, pero más de que no haya pasado mucho tiempo para rehacer su vida de nuevo dándole la oportunidad a la estrella de Twitch. Es así como disipó algunos de los rumores y dejó clara la advertencia de lo que haría en caso tal de que él no cumpla con los requerimientos para ser su pareja ideal.

“¿Ay yo qué? Yo estoy bien, yo estoy tragada, yo sigo creyendo en el amor, pero como este man no sea te informo que a mí me viene dando lo que es amnesia y a ti también. A ti también, a ti te preguntan ‘¿Aida no anda con un man de gorrita?’ Tú ‘¿Cuál? ¿Qué? ¿Qué es una gorra?’”, dice en primera instancia Aida Victoria Merlano.

¿Tan rápido Aida Victoria Merlano se olvidó de Naldy?

Es de recordar que los rumores de una posible relación entre ambos surgieron a principios de octubre cuando en un video, en medio de la dinámica de preguntas y respuestas, le cuestionaron si eran pareja, a lo que WestCOL aseguró que están juntos.

“Esta historia sin filtro, porque me gusta hablar bien así estas cosas. Si es mi novia, no lo queremos hacer público todavía. No le digan a nadie, no le digan a nadie. Pues queremos manejar una relación bien privada ¿Me entiendes? Ella siempre me ha dicho que le gusta compartir conmigo las cosas fuera de cámara”, dice WestCOL.

Pero luego aparece en otro video sentado desde un escritorio haciendo un en vivo en el que asegura que conquistará a Aida Victoria Merlano. “Si yo no conquisto a esa mujer, yo la voy a conquistar, literalmente la voy a conquistar, va a ser mi bebé, y yo estoy seguro que va a ser mi bebé, para los que están preguntando Aida es mi princesa”, aseguró WestCOL.