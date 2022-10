Aida Victoria Merlano dice que su relación con WestCOL es solo “humor negro”

Tal parece que el anuncio de WestCOL sobre que está saliendo con Aida Victoria Merlano se trató simplemente de una broma pasada que salió a la luz hace poco y que ha desatado infinidad de reacciones en redes sociales.

La influencer ha salido a aclarar la situación al respecto como respuesta a su ex y en sus palabras asevera que él todo el tiempo tuvo conocimiento del video.

“A mí se me hace muy extraño que Naldy salga ahora a reaccionar a un video de WestCOL de hace tres semanas, que a él le llegó hace tres semanas, que él sabe hace tres semanas que era un chiste de humor negro, que WestCOL ni siquiera tenía idea de quien era, porque yo le dije ‘Mira, ve el clip completo, no tiene idea de quién eres, simplemente soltó un chiste negro y ya’”, confesó Aida Victoria Merlano.

¿Qué dijo WestCOL sobre Aida Victoria Merlano?

En un video recopilado por una cuenta dedicada al espectáculo colombiano se evidencia como WestCOL asegura que están juntos en medio de la dinámica de preguntas y respuestas en las que le cuestionan si están o no están.

“Esta historia sin filtro, porque me gusta hablar bien así estas cosas. Sí es mi novia, no lo queremos hacer público todavía. No le digan a nadie, no le digan a nadie. Pues queremos manejar una relación bien privada ¿Me entiendes? Ella siempre me ha dicho que le gusta compartir conmigo las cosas fuera de cámara”, dice WestCOL.

Pero luego aparece en otro video sentado desde un escritorio haciendo un en vivo en el que asegura que conquistará a Aida Victoria Merlano. “Si yo no conquisto a esa mujer, yo la voy a conquistar, literalmente la voy a conquistar, va a ser mi bebé, y yo estoy seguro que va a ser mi bebé, para los que están preguntando Aida es mi princesa”, aseguró WestCOL.