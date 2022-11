Tras una ola de críticas y rumores, parece que Shakira no irá al Mundial de Qatar 2022

Shakira se ha vuelto una de las figuras principales de los mundiales, ya que desde el 2010, se ha vuelto una figura completamente mundial. Por eso mismo, no era raro que ella estuviera presente en la edición del 2022. Sin embargo, cada vez se vuelve menos probable que la colombiana esté presente.

A pesar de la emoción que tienen muchos por la llegada de un nuevo mundial, otros están consternados que hayan escogido un país así, sobre todo porque a muchas personas se les vulneran muchos derechos. Este fue el motivo para que Dua Lipa cancelara su presencia en el mundial.

Muchos llegaron a preguntar si Shakira tomaría la misma decisión y ‘El Programa de Ana’ confirmó “Me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero no me confirman es que tenga algún papel algún papel a lo largo del Mundial” según la periodista Adriana Dorronsoro.

En el mismo programa, pidieron que se aclarara la situación, sobre todo porque si no lo hará, será ella misma la que tenga que salir en sus redes sociales a explicar la situación, tal como lo hizo Dua.

Ante la posibilidad de que esto sea real, muchos usuarios han quedado muy tristes al saber que la colombiana no estará, aunque no solamente es entendible por las condiciones del mismo país, sobre todo con las mujeres y la comunidad LGTBIQ+, sino porque ella no está pasando por su mejor momento personal, por ende, puede que incluso ni siquiera tenga cabeza para encargarse de un show de esta magnitud.

Además, hay que recordar que hace poco se volvieron virales las imágenes de ella llorando cuando estaba hablando por teléfono acompañada de dos de sus amigas.

Solo será cuestión de días para confirmar la noticia.