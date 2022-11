Ariel, de ‘Lo Sé Todo’, lloró al recordar que es sobreviviente de Armero

EL 13 de noviembre de 1985, la vida de una población de 45 mil personas cambió por completo, pues la erupción de un volcán terminó con la vida de miles y miles de personas, siendo Omaira, una de las imágenes mas reconocidas de la tragedia. Ahora, al cumplir más de 30 años de la tragedia, Ariel recordó cómo fue perder su casa y su familia.

Y es que para nadie fue fácil ser espectador de aquella tragedia, pues todos los colombianos, sin posibilidad de hacer mucho, vieron la muerte de sus compatriotas, pero definitivamente, el dolor de los mismo familiares es algo sin igual.

Por eso mismo, Ariel no perdió loa oportunidad para recordar cómo fue perder a su familia. El presentador reveló que él se salvo, pero su familia no tuvo oportunidad de hacerlo. Llegó a su casa buscado por todo lado quién se había salvado, llegando a los puntos donde encontraban nuevas personas sobrevivientes, pero no fue posible.

Aparte de todo eso, aseguró que mientras la televisión estaba grabando el caso de Omaira, ellos estaban buscando en los escombros tratando de encontrar vidas, pero al final no fue posible, llegando a perder varios familiares en esta gran tragedia.

Evidentemente, el recordar todo ese momento no fue fácil para el presentador, por ende, se puso a llorar en pleno programa en vivo, enviando un saludo a todos los sobrevivientes, que al final, tuvieron que continuar con su vida, en medio del desastre.

Para nadie es un secreto que ha sido una de las tragedias más recordadas y lloradas por los colombianos.