Juan Duque saca un rímel en plena presentación y envía indirecta a Lina Tejeiro

Varias semanas han pasado desde que Lina Tejeiro y el cantante Juan Duque pusieron fin a su relación y desde entonces muchos han sido los rumores al respecto, las acusaciones y en especial las indirectas.

Una de ellas fue la que la modelo hizo días atrás en la que evocó a un simple implemento de maquillaje para contar, a manera de metáfora, lo que fue su relación con el intérprete de ‘X Ti LO Digo’.

“Hace meses compré un rímel de pestañas, su empaque me encanto. Lo use y me dejo las pestañas lindas. Pero con los días se fue secando y no era de la calidad que parecía, traté de darle tiempo, pero se puso peor. Y como no me gusta conformarme con menos de lo que merezco, lo boté”, escribió en un tuit Lina Tejeiro el pasado 10 de noviembre.

Hace meses compré un rímel de pestañas, su empaque me encanto. Lo use y me dejo las pestañas lindas.

Pero con los días se fue secando y no era de la calidad que parecía, traté de darle tiempo pero se puso peor.

Y como no me gusta conformarme con menos de lo que merezco, lo bote. — LINA TEJEIRO (@Lina_Tejeiro) November 10, 2022

Como era de esperarse la publicación recibió las reacciones de muchos de sus miembros de la comunidad digital y de una vez interpretaron que se trataba de su ex Juan Duque, quien decidió sacarle provecho a la situación a los dos días nombrando la palabra “rímel” en las redes hasta hacer que se volviera tendencia.

Porque ayer vi una historia que no quería ver, justo con el rimel que nada que ver. 🎶 — Juan Duque (@wawawanduque) November 12, 2022

La respuesta de Juan Duque

Pero ahora, luego de varios días de dimes y diretes el cantante ha hablado directamente al respecto y lo ha hecho en un concierto, en el que antes de seguir con uno de sus temas ha sacado un rímel y dicho unas palabras que fueron claramente una respuesta a Lina Tejeiro.

“Esto se usa y se bota, esto no”, dijo Juan Duque mientras mostraba el rímel y con la otra mano se señalaba a él mismo. El video que fue recopilado por una cuenta dedicada al espectáculo colombiano se ha llenado de una infinidad de reacciones en las que aseguran que Juan Duque, lejos de responder de mala manera, lo ha hecho con el corazón roto.