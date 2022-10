Juan Duque se defiende de ataques en redes y reitera que no le fue infiel a Lina Tejeiro

Lina Tejeiro y Juan Duque siguen siendo el centro de atención de la mayoría de los portales tras la inesperada ruptura amorosa que dejó a todos con la boca abierta y en medio de tantas críticas y señalamientos el cantante ha tenido que salir a dar la cara para explicar lo qué pasó.

“Porque hay gente que sigue atacando vuelvo y aclaro, la relación con Lina no terminó por una infidelidad, y sí, a uno le puede terminar por ser una buena persona, eso no lo decide nadie, simplemente se siente y ya. Lina es una gran mujer, es hermosa, disciplinada, inteligente, talentosa, y simplemente cuando las cosas ya no fluyen, no fluyen y no se pueden forzar. Pero infidelidad no hubo, todo esto va a ir pasando ya la gente se va a ir dando cuenta de que simplemente es por dañar la imagen o de buscar un culpable en todo esto”, contó en primera instancia Juan Duque, en un video rescatado por una cuenta dedicada al espectáculo colombiano.

Reiteró que no se trata de ninguno de los motivos que se rumoran en todos lados y que por el contrario fue una decisión conjunta que tomaron ambos desde la madurez y comunicación de la relación. Por lo que pide respeto para ambos, así como que sus seguidores se queden con los mejores momentos que demostraron en público.

“Para que en serio ya paren, yo voy a seguir con mi carrera adelante, para que ustedes se entusen, y punto. Yo lo que sí lo único les quiero pedir a la gente es que se quede con lo bonito, con lo chimba que fue esa relación, porque en serio, la felicidad que ella y yo sentíamos en todos los momentos que la gente podía ver o que mostrábamos o que no, era una sensación de plenitud y mucha paz, por eso siempre hubo mucha transparencia, entonces quédense con eso, respétenla a ella y respétenme a mí”, finalizó Juan Duque.