Maestros hacían videos para adultos en aulas porque su sueldo no les alcanzaba

No cabe duda de que los maestros suelen convertirse en una figura muy importante en el desarrollo y crecimiento de las personas.

Los conocimientos que brindan a las nuevas generaciones, los posicionan como seres queridos por una gran cantidad de estudiantes.

De hecho, hay historias de alumnos y profesores que logran tener una relación de amistad, que traspasa los institutos escolares.

Sin embargo, también es cierto que, a pesar de la importancia en la vida de los alumnos, los sueldos de los maestros no son de los mejores.

Maestros crean contenido para adultos en OnlyFans y son despedidos

Por esa razón, una pareja de catedráticos tomó la decisión de buscar nuevos ingresos, por lo que crearon contenido para adultos.

Pero esta acción les costó su trabajo como profesores de Arizona, luego de que algunos alumnos y colegas tuvieran accesos a videos en los que tenían relaciones sexuales en su cuenta de OnlyFans.

Maestros son despedidos por grabar video para OnlyFans en salón de clases.

Se trata de Samantha Peer, profesora de Ciencias, y su esposo Dillion Peer, quienes eran empleados del Distrito Escolar Unificado de Lake Havasu (LUHSD).

Obligada a renunciar

La mujer, quien hacía los videos para adultos en la plataforma de origen británico con el alias de “Khloe Karter”, sostuvo que fue obligada a renunciar de la secundaria Thunderbolt “bajo presión”.

De hecho, el distrito escolar la había colocado en licencia administrativa, mientras se investigaba su caso.

Peer mencionó que la razón por la que se atrevió a grabar contenido privado fue que su sueldo y el de su pareja no eran suficientes para mantener a su familia, reveló en un video.

“Fui una empleada de Thunderbolt durante cinco años. En ese tiempo, a pesar de mi experiencia y de que la evaluación mostraba que tenía una maestría en ciencias, mi salario no incrementó.

“Llegó el punto en que mi familia no podía sobrevivir con dos ingresos de maestros. Mis hijos son lo más importante para mí y ya había pasado incontables horas fuera de mi tiempo contractual en actividades escolares adicionales; no creo que sea justo sacrificar el tiempo de mis hijos, porque nuestro sueldo profesional no era suficiente”, indicó.

A pesar de que bloqueó al estado de Arizona para que no la pudieran ver en OnlyFans, los videos llegaron a manos de sus alumnos y colegas.

Grabaron un video en salón de clases

Lo peor del caso es que admitió que realizó un video explícito en un salón de la escuela, aunque sostuvo que lo grabó después del horarios escolar, el fin de semana y sin estudiantes presentes.

Seis días después de su renuncia del 31 de octubre pasado, Peer notó que se había vuelto populares sus redes sociales, entre ellas Reddit, las cuales usó para difundir contenido de OnlyFans.

De hecho, entre sus nuevos seguidores tenía excompañeros, exalumnos y miembros de la comunidad, de acuerdo a su testimonio.