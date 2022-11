¿A qué se refieren las mujeres en redes sociales al usar la palabra “rímel” en sus comentarios?

En Colombia las mujeres no paran de hablar del “rímel”, luego de que la actriz y creadora de contenido Lina Tejeiro escribiera un mensaje en Twitter en el que utilizó la palabra, poco común, porque en el país se habla es de pestañina; sin embargo, el significado que ha tomado ahora es en referencia a las experiencias personales de las mujeres con los hombres.

Tejeiro publicó un mensaje muy claro para su expareja, el cantante antioqueño Juan Duque; sin embargo, lo hizo sin nombrarlo, pues contó la historia como su fuera una experiencia con una compra de maquillaje.

”Hace meses compré un rímel de pestañas, su empaque me encantó. Lo usé y me dejó las pestañas lindas. Pero con los días se fue secando y no era de la calidad que parecía, traté de darle tiempo pero se puso peor. Y como no me gusta conformarme con menos de lo que merezco, lo boté”, fue el mensaje de la actriz.

Su expareja, Juan Duque, de una se dio cuenta que ese mensaje era para él y le respondió a la actriz cambiándose su nombre en Twitter por Rímel Albeiro.

El código “rímel” que usan las mujeres

Sin embargo, Tejeiro no fue la que inició con el uso del código “rímel”, todo empezó en TikTok, con una publicación hecha por Sofi Espinoza, quien publicó un poema el pasado 28 de octubre en el que hablaba del rímel pero para referirse a un amor.

“Dicen que cuando el rímel se pone seco y raro hay que tirarlo. ¿Pero, cómo hago? Dependo de mi rímel a pesar de su estado. Fue el primero que mejor resaltó mis pestañas y con el que cada día me sentía más afortunada de tenerlo. Yo me entregué completamente a él y me aferré a la idea de que era el rímel perfecto para mí. Incluso mi madre lo conoció y notó lo lindo que era, pero con el tiempo se deterioró y se puso raro. No sabía que responder cuando me preguntaban por él, así que solía mentir”, dice una parte del poema, mientras van apareciendo imágenes de ojos con las pestañas de diferentes formas.

A partir de ahí es que miles de mujeres han decidido utilizar el código “rímel” para publicar sus historias.

“Una vez probé el rímel trasparente y ya no quise salir de ahí. Nadie lo ve, no parece que lo tengo, nadie pregunta por él y lo peor de todo es que me deja las pestañas hermosas”, “mi rímel se secó, no quería tirarlo por que pensé que ninguno me iba gustar tanto como ese, cuando por fin tuve el valor de tirarlo y probar otros, me di cuenta que ese rímel no fue tan bueno como pensaba”, “En algún momento voy a encontrar el rímel correcto”.