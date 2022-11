¿Nueva pretendiente? Andy Rivera llena de elogios a Karol G por su nuevo tema

Karol G ha deslumbrado a miles de seguidores con su nuevo tema ‘Cairo’, y tal parece que Andy Rivera es uno de ellos, ya que el cantante le dedicó una emotiva y sospechosa historia en su cuenta de Instagram en donde elogiaba el talento de la joven. Pero en las redes sociales ya se especula que se trata de algo más que admiración.

El nuevo videoclip de la cantante ha causado furor rápidamente entre los internautas, mostrando una impresionante cantidad de reproducción y ‘likes’ en YouTube, además de miles de comentarios en todas las plataformas digitales que elogian la producción de la ‘Bichota’ y la pegajosa melodía que la acompaña.

Y una de esas personas es Andy Rivera, demostrando a través de una de sus historias de Instagram la gran admiración que siente por Karol G, en especial por la presencia que ha tenido en el género urbano en los últimos años.

“Yo siempre he sido muy fan de lo que la mujer le aporta a la música. Esa energía femenina tan sensual, llena de pasión, a veces de fuerza, de carácter. Yo desde pequeño escuchando a Ana Gabriel, Rocío Dúrcal, de hecho hoy no he parado de escuchar el tema de Karol, que me hizo pensar en eso que estoy diciendo, oigan eso tan bueno”, dijo el cantante mientras se podía escuchar de fondo Cairo.

Después de este mensaje, Andy Rivera comenzó a cantar y a bailar al ritmo de la canción de manera enérgica, disfrutando el tema de Karol G. Pero seguidamente dejó un comentario sospechoso para muchos internautas: “dan ganas de que se la dediquen a uno”.

Esto fue suficiente para que varios internautas empezaran a especular que el cantante siente más que admiración por el talento de la Bichota, dejando ver que puede haber un interés romántico de por medio, algo que se puede leer en varias de las publicaciones dedicadas a difundir este tipo de clips.