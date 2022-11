“Lo que no entiendo son los insultos”: Santiago Cruz se cansó de las críticas y salió a defenderse

Santiago Cruz es un reconocido cantante, quien cuenta con una amplia carrera en el mundo musical. El ibaguereño cuenta con grandes éxitos tales como: ‘No te necesito’, ‘Desde lejos’, Y si te quedas, ¿qué?’ Si bien se le ha visto siendo parte de grandes escenarios, se conoció hace pocos meses que iba a llevar a cabo otra faceta, en esta ocasión como el mentor elegido para escoger los mejores talentos en el reality de canto, ‘La Descarga’.

Como era de esperarse, los comentarios con respecto a sus decisiones no se han hecho esperar, pues algunos pensaron que la actitud desagradable como la han calificado la tendría Marbelle, pero quien resultó llevándose el puesto, fue Santiago, al parecer, por ser quien impide el paso a la siguiente de fase de varios participantes.

Hace pocos días a través de su cuenta de Instagram, el artista se refirió al tema. En principio, Cruz indicó que el reality luego de dos semanas de su estreno ha logrado llevarse el primer puesto en el rating como el programa más visto por los colombianos noche tras noche, indicando que estaba agradecido por el apoyo que recibido.

Asimismo, resaltó los grandes talentos que han llegado a concurso en ‘La Descarga’, pero, pide que los televidentes tengan en cuenta que los cupos son reducidos, así que, tiene claro en el más mínimo detalle en cada una de las presentaciones.

Santiago, en medio de sus declaraciones, aseguró que es por las decisiones tomadas, es más que normal que algunos estén más felices y unos más frutados que otros. Lanzando a sus seguidores, el consejo de que pueden dar su opinión pero, sin insultos ni groserías en su contra, ya que entiende la frustración de los fans del concursante que no logró pasar en el programa.

El artista indicó: “No es que esté acostumbrado, estoy resignado a que las redes sean así. Lo que no entiendo son los insultos y la mala onda al final. Todo lo hago y digo allí, es con el mayor respeto posible e intentando tener claro que es lo que está en juego para el artista. Díganme si están de acuerdo o no, pero de la mejor manera posible. Estamos ahora enfocados en cumplirle el sueño a uno o varios de esos participantes, quisiéramos cumplirles el sueño a los 91, pero no se puede”.