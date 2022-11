Hermano de exparticipante del ‘Desafío’ falleció luego de estar 45 días luchando por su vida en UCI

El ‘Desafío’ se convirtió en uno de los programas más vistos de la franja televisiva durante las noches colombianas. El reality llama la atención de los televidentes debido a los grandes retos que deben enfrentar los participantes y por supuesto, sus historias de vida. Como lo ha sido desde hace algunos meses, la situación que enfrenta el hermano de Shadi Harb, que pasó por el ‘Desafío’ en 2018 y quien llamó la atención por su personalidad.

De acuerdo con sus primeras declaraciones, el pasado 30 de septiembre tres hombres en una camioneta omitieron la señal de pare, lo que produjo que un choque contra su hermano, quien iba en una moto. El joven tuvo múltiples fracturas en la cabeza, cara, nariz, la mandíbula, muñeca derecha, fracturas abiertas en la tibia, cadera dislocada.

Semanas después, el exparticipante aseguró que si bien, el cuerpo de su hermano, estaba teniendo una óptima recuperación, lo mismo no estaba sucediendo con su cerebro, pues no respondía de la forma esperada. “Su estado de consciencia no está, no se sabe si está ahí, si no está ahí”, indicó Shadi.

Aunque tanto él como su familia guardaban la esperanza de que su recuperación se diera de manera paulatina, luego de 45 días en UCI, Harb reveló hace pocas horas que su hermano falleció y agradeció a sus seguidores y amigos por el apoyo que le otorgaron desde que se conoció el grave accidente.

“Mi hermano Nicolás falleció. Duró 45 días en UCI luchando y tratando de regresar con nosotros, pero su cuerpo no resistió a tanta lesión después de que lo atropellaran en su moto. El sábado sufrió un derrame cerebral fulminante y no hubo nada que hacer. Estaré viajando mañana para USA a acompañar a mi mamá y a encargarme de todas las diligencias correspondientes…”, aseguró a través de su cuenta de Instagram.

A su mensaje agregó dos fotografías, una con su hermano y su mamá. La otra se trata de la mano del joven, en la cual dedicó unas palabras a los conductores: Cuando maneje: no se pase el semáforo en rojo, no se coma el pare, use direccionales y no textee.

El exparticipante no volvió a referirse a quien serían los culpables del accidente, pero en aquel momento y en busca de donaciones para las diferentes cirugías a las que fue sometido el joven, indicó que los hombres se dieron a la fuga luego de revisar a su hermano y de que su carro dejara de funcionar. “Nosotros no les hemos visto la cara, pero la Policía ya sabe quiénes son y los están buscando, pero no han dado con el paradero todavía.