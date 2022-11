“Es una clara discriminación de Instagram hacía mí”: Esperanza Gómez escala su demanda contra Instagram

Esperanza Gómez podría ser una de las figuras públicas más conocidas colombianas en el mundo, debido al contenido para adultos al que se ha dedicado por años, llegando a ser la mejor paga de la industria. Sin embargo, Instagram, una de las redes sociales principales en el mundo, ha casado una pelea con ella, no solo por censurarla en cuestión de alcance, sino también cerrando su cuenta oficial.

Teniendo en cuenta que Instagram es, no solo una red social, sino también la plataforma de trabajo para muchas marcas y personajes públicos, Esperanza demandó a la plataforma porque se están vulnerando sus derechos al trabajo.

La creadora de contenido habló con la Corte Constitucional:

“Efectivamente, después del cierre de mi cuenta verificada, abro una segunda cuenta, la cuál también me la cierran por las misma explicaciones que me han dado ‘pornografía explicita e incitar al ofrecimiento de servicios sexuales’, cosa que tampoco estaba haciendo. Abro una tercer cuenta, en la cual desarrollo las mismas actividades que desarrollaba en mis antiguas cuentas: mostrar la cotidianidad de la vida de Esperanza Gómez. Me tocó empezar de cero. Ya no soy tan atractiva para las marcas con 600 mil seguidores, que con cinco millones”

Fue allí donde mencionó que se estaban vulnerando sus derechos al trabajo “Es un acoso a mi trabajo. sigue el acoso, la persecución, la vulneración de todos mis derechos como ser humano que soy, así es donde tomo acciones legales porque no voy a permitirlo. No solamente a mí, hay muchas compañeras de la industria que les ha pasado. cuando se dan cuenta que hacen contenido para adultos, también las censuran. Nosotras tenemos derecho al trabajo”

Terminó diciendo que Instagram no se estaba comportando de manera igual con todos, pues consideraba que la censura que estaba recibiendo, era una clara segregación, pues no ofrecía servicios sexuales para la gente sino contenido para empresas.

Además de eso, hasta las propias publicaciones en ropa interior las censuraban, cuando muchas modelos la suben sin problema.