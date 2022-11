“Abrí mi ojo y estaba todo negro”: La razón por la que la Gorda Fabiola perdió parte de su visión

La humorista Fabiola Posada, más conocida como ‘La gorda Fabiola’, narró para La Red Caracol, los angustiantes momentos que pasó hace un año y 7 meses, cuando dejó de ver por completo en su ojo izquierdo.

Esta condición se dio por el estrés que mantenía en su rutina y que desencadenó en una hemorragia vítrea. Lo que la llevó a someterse a un doloroso tratamiento, para recuperar la visión.

“Yo abrí mi ojo y estaba todo negro. Yo comencé a dar gritos. Se prendieron todas las alarmas. Mis hijos me llevaron a la clínica y empezó todo un año tratamiento: tres inyecciones cada mes dentro del ojo. Dolorosísimo”.

Posada, cuenta que a pesar de esto, su salud no mejoraba. Y aún continuaba viendo solo en un 6 %. “Yo no decía nada, porque con todo lo que me ha pasado a mí”.

Y es que ‘La gorda Fabiola’, padece de diabetes y ha estado, por lo menos en dos ocasiones, en coma inducido.

¿Dónde está su retina?

Como el tratamiento no mejoraba, la humorista cambio de profesional médico, quien en medio de un examen, le dijo que no encontraba su retina y que había sufrido de desprendimiento de la misma.

Y así fue como tuvo que ingresar a una cirugía que duró cinco horas, el pasado 4 de octubre. “Encontraron la retina entre mi lagrimal y el tabique. La volvieron a acomodar”.

Esta intervención sí tuvo éxito. Pues dice, ya va recuperó la visión de su ojo izquierdo en un 30 %. Y sigue esperanzada de poder recuperarla totalmente.