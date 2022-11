¡La arrastró! Gorda Fabiola respondió a una seguidora por comentario homófobo contra su hijo

Dos bodas ha celebrado la Gorda Fabiola en su familia recientemente y es que sí bien Alejandra se casó el pasado mes de noviembre ahora llegó el matrimonio de Juan, que al igual que el de su hermana fue por todo lo alto.

Para conmemorar el día y la unión la comediante hizo uso de su red social Instagram para perpetuar las imágenes de la boda con una hermosa dedicatoria que erizó la piel de su comunidad digital.

Y dentro de los cientos de mensajes de parte de sus seguidores aplaudiéndole lo hermosa que lució en la ceremonia y otros deseándole lo mejor a los nuevos esposos, llegó un comentario fuera de lugar de una de las seguidoras. Se trata de lo escrito por la usuaria @castellano.viviana quien tiene nombre de Paola Andrea Gómez en la red.

“Le queda la niña jajaja ja ja ja para entregarla. Ahora esperar que publiquen que la niña con bigote ja ja ja ja ja ja Polilla también la va a entregar al altar”, escribió la persona.

Ante esto Gorda Fabiola decidió responder de manera diplomática y muy directa al comentartio malintencionado de la mujer, que destiló no solo burla, sino homofobia, pues es conocido que Nelson, hijo de Polilla y Gorda Fabiola, pertenece a la comunidad LGBTQ+.

“@castellano.viviana Adivino sarcasmo en tu comentario. Sí, tengo un hijo gay y le he pedido que me permita seguir a su lado acompañándolo en este mundo desconocido para nosotros. Viviana si tú supieras el proceso y las lágrimas que derramamos, no te burlarías así. Además de expresarte así, también desconoces el respeto. Y sí… en mis oraciones pido un buen hombre para mi hijo. De no haber sido marica y una pareja fuera tan tóxica como tú, creo que eso si no lo aceptaría. Dios llene tu corazón de amor”, respondió la Gorda Fabiola.

Pero no se quedó allí, pues Nelson también decidió dejar su aporte en un comentario sublime en el que reitera el acompañamiento de sus padres y la manera en la que ha recibido el apoyo de ellos con mucho agradecimiento.

“Si la vida me lo permite, mis papás estarán presentes en ese momento tan sublime. Entiendo que tu comprensión no te permita asimilar el mundo tan diverso de hoy y utilices la burla y el irrespeto como mecanismos para sentirte validada. Pero una cosa es cierta y es que tengo una familia que me abraza como soy, que me dio una educación para poder aprender una cosa que probablemente te faltó: a respetar. Espero con mis palabras entiendas eso y lo puedas aplicar en tu día a día. Un abrazo”.

Los comentarios de Gorda Fabiola y su hijo se llenaron de diversas manifestaciones de cariño y apoyo de parte de sus otros seguidores quienes no dudaron en condenar a la usuaria por el comentario fuera de lugar.